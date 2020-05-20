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МВС запускає систему фото та відеофіксації ПДР

Середа, 20 травня 2020, 15:11

Система автоматичної фото та відео фіксації дорожнього руху почне працювати з 1 червня.

Джерело: засідання уряду 20 травня

Деталі: Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови 2017 року №833.

Пряма мова очільника МВС Арсена Авакова: "Запрацює мережа фотовідео фіксації. Спочатку це буде 17 пунктів, потім порядка 40, всього по країні ми плануємо, щоб таких пунктів було порядка 7 сотень. Відповідний графік, адреси, порядок після прийняття цієї постанви зможемо оприлюднити".

Передісторія:

  • 12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск системи в експлуатацію планувався з 1 травня цього року.
  • Пізніше МВС прийнято рішення відтермінувати роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

Валентина Романенко, УП
Теми: автоМВС


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