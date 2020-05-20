МВС запускає систему фото та відеофіксації ПДР

Система автоматичної фото та відео фіксації дорожнього руху почне працювати з 1 червня.

Джерело: засідання уряду 20 травня

Деталі: Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови 2017 року №833.

Пряма мова очільника МВС Арсена Авакова: "Запрацює мережа фотовідео фіксації. Спочатку це буде 17 пунктів, потім порядка 40, всього по країні ми плануємо, щоб таких пунктів було порядка 7 сотень. Відповідний графік, адреси, порядок після прийняття цієї постанви зможемо оприлюднити".

Передісторія: