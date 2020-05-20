МВС запускає систему фото та відеофіксації ПДР
Середа, 20 травня 2020, 15:11
Система автоматичної фото та відео фіксації дорожнього руху почне працювати з 1 червня.
Джерело: засідання уряду 20 травня
Деталі: Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови 2017 року №833.
Пряма мова очільника МВС Арсена Авакова: "Запрацює мережа фотовідео фіксації. Спочатку це буде 17 пунктів, потім порядка 40, всього по країні ми плануємо, щоб таких пунктів було порядка 7 сотень. Відповідний графік, адреси, порядок після прийняття цієї постанви зможемо оприлюднити".
Передісторія:
- 12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск системи в експлуатацію планувався з 1 травня цього року.
- Пізніше МВС прийнято рішення відтермінувати роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.
Валентина Романенко, УП