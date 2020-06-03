Водіям-порушникам хочуть посилити покарання: відбирати права і в автошколу

Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, втрачатимуть права і змушені будуть перескладати іспити в автошколі.

Джерело: МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Пряма мова: "Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особа повинна лишитися без прав, і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання".

Деталі: Водночас Геращенко пояснив, що є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.

Перша – за допомогою QR-коду на адміністративному протоколі, який приходить на адресу реєстрації транспортного засобу. Порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу.

Другий варіант – зареєструватися на сайті "Електронний кабінет водія", куди штрафи будуть приходити як повідомлення.

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