Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Водіям-порушникам хочуть посилити покарання: відбирати права і в автошколу

Середа, 3 червня 2020, 16:21
Водіям-порушникам хочуть посилити покарання: відбирати права і в автошколу

Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, втрачатимуть права і змушені будуть перескладати іспити в автошколі.  

Джерело: МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Пряма мова: "Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особа повинна лишитися без прав, і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання".

Деталі: Водночас Геращенко пояснив, що є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.

Перша – за допомогою QR-коду на адміністративному протоколі, який приходить на адресу реєстрації транспортного засобу. Порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу.

Другий варіант – зареєструватися на сайті "Електронний кабінет водія", куди штрафи будуть приходити як повідомлення.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: МВСштрафизаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
МВС
Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: