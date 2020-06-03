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Зеленський про боротьбу з контрабандою: можна побути без кави, лосося або хамона

Середа, 3 червня 2020, 17:25
Зеленський про боротьбу з контрабандою: можна побути без кави, лосося або хамона
ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський відзначає складність боротьби з контрабандою, яка буде 2-3 роки "штормити" країну, але каже, що влада налаштована рішуче, на прикладі ситуації з Закарпатською областю.

Джерело: Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області в середу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Президент зазначив, що на Закарпатті поставив губернатором офіцера СБУ, людину, яку бояться, і стороною обходять місцеві великі контрабандисти. Тому що будь-якого іншого губернатора, мовляв, купують або залякують місцеві еліти.

За словами Зеленського, операція нового голови Закарпатської ОДА щодо контрабандистів спрацювала.

За словами президента, в результаті виявилося, що в скупченні з десятків автомобілів на кордоні було десь близько 5 машин "змовників", а всі інші зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить.

Пряма мова: "І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, то переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати".

 
3 червня президент на Хмельниччині

Передісторія:

  • 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через посилення перевірок.
  • За словами голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, водії мікроавтобусів, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю.
  • Після прибуття на місце події губернатора та очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека, був досягнутий певний компроміс із перевізниками. Почалося оформлення митних платежів і згодом робота пункту пропуску була розблокована.

"Українська правда" у Threads

Теми: контрабандаЗеленський
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