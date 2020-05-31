Роботу КПП на кордоні з Угорщиною, який перекрили водії, розблоковано

Прикордонники заявили про відновлення роботи в заблокованому пункті пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Закарпаття Онлайн".

"Блокувальники поки звільнили пункт пропуску і рух усіх транспортних засобів відновлено", - заявили у Чопському прикордонному загоні.

У митниці підтвердили розблокування роботи КПП "Тиса".

"Досягнутий певний компроміс з перевізниками. Вони зрозуміли, що це остаточна позиція, тому вже пішло оформлення. Станом на тепер вже оформлені перші вісім автобусів" - заявив представник митниці.

Безпосередньо на оформлення очікують близько 20 автобусів, загалом у черзі може бути до 100 автобусів.

На митному посту також наразі перебуває голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

"Ми створили прецедент і перші італійські буси зважуються, оплачують всі митні платежі і виїжджають вже за територію терміналу" - сказав він.

Як повідомлялося, водії мікроавтобусів зранку у неділю заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити в Україну.

Раніше голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян з метою їх декларування. Через відмову водіїв належно оформлювати переміщувані товари на кордоні у суботу утворилася черга.