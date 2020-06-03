Вищий антикорупційний суд виніс перший виправдувальний вирок – виправдав суддю щодо підозри в ненаданні електронної декларації.

Джерело: пресслужба ВАКС у Facebook

Деталі: До Вищого антикорупційного суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у вчиненні кримінального правопорушення – декларування недостовірної інформації.

Сторона обвинувачення указувала на те, що відповідач не подав свою декларацію.

Насправді обвинувачений роздрукував із сайту НАЗК відповідну форму, заповнив її, відсканував та відправив на електронну адресу агентства в строки, які встановлені законом, а ті її не оприлюднили. Він нібито з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис (ЕЦП), необхідний для внесення е-декларації до реєстру.

Суд визнав чоловіка невинним та виніс виправдальний вирок.