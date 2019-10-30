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Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок. Суддя отримав штраф

Середа, 30 жовтня 2019, 18:09

Вищий антикорпційний суд визнав винною суддю апеляційного суду Дніпропетровської області Надію Посунся у неподанні декларацій про доходи.

Джерело: Facebook-сторінка САП

Дослівно: "Вищим антикорупційним судом оголошено обвинувальний вирок судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся за фактом неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Деталі: Вказується, що колегія антикорупційного суду повністю підтримала позицію прокуратури та визнала суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Суд призначив Посунся покарання у виді 51 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати державні посади (окрім виборних) протягом року.

Згідно із ухвалами суду, суддя не подала декларацію за 2015 рік. Посунся пояснювала неподання декларації своєю незгодою із нормами закону.

"(Посунся – ред.) повідомила про те, що прийняті Закони України "Про електронний цифровий підпис" та ";Про захист персональних даних" надають можливість вилучати, знеособлювати, використовувати "третім особам" персональних даних людини, що призвело до підробок, крадіжок та торгівлі цими даними", - сказано в ухвалі.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: судкорупціясуд
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