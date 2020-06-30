Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС з 1 липня дозволить в'їзд громадянам 14 країн, України у списку немає – ВВС

Вівторок, 30 червня 2020, 08:16
ЄС з 1 липня дозволить в'їзд громадянам 14 країн, України у списку немає – ВВС

Країни Євросоюзу погодили список із 14 країн, які вважаються "безпечними" і громадяни яких зможуть перетинати кордони блоку з 1 липня.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, в список увійшли Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

Цей список в точності повторює той, який публікували раніше інші видання.

Також кордони можуть бути відкриті для громадян Китаю, якщо китайський уряд запропонує взаємну угоду для мандрівників з ЄС.

Процедура ЄС із формалізації списку і критеріїв, за якими країни оцінюються як безпечні, повинні бути завершені до полудня у вівторок.

Повідомляється, що список узгодили, щонайменше, 55% країн ЄС, які представляють 65% населення ЄС, тобто кваліфікована більшість.

Туристичні країни, такі як Греція і Португалія, виступали за розширення списку. У той час як Німеччина і Іспанія, які сильно постраждали від пандемії, запропонували скласти короткий список країн з низьким рівнем захворюваності, хорошим медичним обслуговуванням і надійними медичними даними.

Нагадаємо, спершу у четвер "зелений" список містив 54 країни, у тому числі Україну. 

Як відомо, за критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Теми: ЄСкордонкарантинкоронавірустуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: