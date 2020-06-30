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ЄС з 1 липня дозволить в'їзд громадянам 14 країн, України у списку немає – ВВС

Вівторок, 30 червня 2020, 08:16

Країни Євросоюзу погодили список із 14 країн, які вважаються "безпечними" і громадяни яких зможуть перетинати кордони блоку з 1 липня.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, в список увійшли Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

Цей список в точності повторює той, який публікували раніше інші видання.

Також кордони можуть бути відкриті для громадян Китаю, якщо китайський уряд запропонує взаємну угоду для мандрівників з ЄС.

Процедура ЄС із формалізації списку і критеріїв, за якими країни оцінюються як безпечні, повинні бути завершені до полудня у вівторок.

Повідомляється, що список узгодили, щонайменше, 55% країн ЄС, які представляють 65% населення ЄС, тобто кваліфікована більшість.

Туристичні країни, такі як Греція і Португалія, виступали за розширення списку. У той час як Німеччина і Іспанія, які сильно постраждали від пандемії, запропонували скласти короткий список країн з низьким рівнем захворюваності, хорошим медичним обслуговуванням і надійними медичними даними.

Нагадаємо, спершу у четвер "зелений" список містив 54 країни, у тому числі Україну. 

Як відомо, за критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

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Теми: ЄСкордонкарантинкоронавірустуристи


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