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Справа Флойда: Поліцейському висунули жорсткіше звинувачення, ще 3 його колег арештували

Четвер, 4 червня 2020, 06:00

Трьом вже колишнім офіцерам поліції міста Міннеаполіса (штат Міннесота, США) висунули звинувачення у справі про вбивство 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Офіцери поліції, які брали участь у затриманні Флойда, обвинувачуються в пособництві та підбурюванні до вбивства другого ступеня, а також в пособництві та підбурюванні до ненавмисного вбивства.

Арештували 26-річного Олександра Куенга, 34-річного Ту Тао і 37-річного Томаса Лейна.

Крім того, сенатор від штату Емі Клобушар оголосила про посилення звинувачення екс-поліцейському Дереку Чавену, який душив затриманого.

Якщо спочатку йому пред'явили звинувачення за статтею про вбивство з необережності (3 ступеня), то зараз він став фігурантом справи про вбивство без умислу при вчиненні тяжкого злочину (2 ступеня).

Сім'я загиблого Флойда вимагає, щоб Чавена покарали за вбивство 1 ступеня – з обтяжуючими обставинами. Поки що 44-річному білошкірому екс-поліцейському загрожує до 40 років ув'язнення.

 

Під час заворушень в США, викликаних убивством Флойда, за оцінками Associated Press, загинули понад 10 осіб.

Що було раніше: Офіцер поліції Дерек Човін, який давив коліном на шию Флойда був заарештований 29 травня.

Повторний розтин, проведений сторонніми медичними експертами, яких залучила сім'єю загиблого, встановив, що 46-річний Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. 

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗНЯЛА DARNELLA FRAZIER
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗНЯЛА DARNELLA FRAZIER

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Нагадаємо

  • Після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейським почалися протести. Чоловік помер після того, як поліцейський притиснув його шию коліном. Флойд кричав, що не може дихати. Це сталося у Міннеаполісі 25 травня. Після інциденту люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації
  • Протести охопили всю країну.

УП, доповнено
Теми: СШАвбивствоправа людини


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