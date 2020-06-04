Справа Флойда: Поліцейському висунули жорсткіше звинувачення, ще 3 його колег арештували
Трьом вже колишнім офіцерам поліції міста Міннеаполіса (штат Міннесота, США) висунули звинувачення у справі про вбивство 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.
Деталі: Офіцери поліції, які брали участь у затриманні Флойда, обвинувачуються в пособництві та підбурюванні до вбивства другого ступеня, а також в пособництві та підбурюванні до ненавмисного вбивства.
Арештували 26-річного Олександра Куенга, 34-річного Ту Тао і 37-річного Томаса Лейна.
Крім того, сенатор від штату Емі Клобушар оголосила про посилення звинувачення екс-поліцейському Дереку Чавену, який душив затриманого.
Якщо спочатку йому пред'явили звинувачення за статтею про вбивство з необережності (3 ступеня), то зараз він став фігурантом справи про вбивство без умислу при вчиненні тяжкого злочину (2 ступеня).
Сім'я загиблого Флойда вимагає, щоб Чавена покарали за вбивство 1 ступеня – з обтяжуючими обставинами. Поки що 44-річному білошкірому екс-поліцейському загрожує до 40 років ув'язнення.
Під час заворушень в США, викликаних убивством Флойда, за оцінками Associated Press, загинули понад 10 осіб.
Що було раніше: Офіцер поліції Дерек Човін, який давив коліном на шию Флойда був заарештований 29 травня.
Повторний розтин, проведений сторонніми медичними експертами, яких залучила сім'єю загиблого, встановив, що 46-річний Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини.
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Нагадаємо:
- Після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейським почалися протести. Чоловік помер після того, як поліцейський притиснув його шию коліном. Флойд кричав, що не може дихати. Це сталося у Міннеаполісі 25 травня. Після інциденту люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
- Протести охопили всю країну.