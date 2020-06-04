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Приріст хворих на COVID-19 в Україні рекордно зріс: 588 випадків за добу

Четвер, 4 червня 2020, 08:56

Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗу

Деталі: За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом Sars CoV 2, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що найбільше нових випадків COVID-19 попередньої доби було зафіксовано у Львівській області (85), Житомирській області (53) і місті Київ (77).

Серед 588 нових хворих – 38 дітей і 103 медпрацівники. 141 хворий був госпіталізований 3 червня.  

За добу було здійснено 14301 тест: із них 10 563 ПЛР-методом і 3 738 ІФА-методом.

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні, з одного боку, є рекорд по кількості людей, які одужали – 602 особи, а з іншого боку – антирекорд по кількості захворівших, підтверджених випадків – 588".

 

Цьому передувало: За добу 2 червня в Україні підтвердили 483 нових випадки захворювання на коронавірус, 8 людей померли від ускладнень COVID-19, 362 хворих подолали хворобу.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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