Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Приріст хворих на COVID-19 в Україні рекордно зріс: 588 випадків за добу

Четвер, 4 червня 2020, 08:56
Приріст хворих на COVID-19 в Україні рекордно зріс: 588 випадків за добу

Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗу

Деталі: За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом Sars CoV 2, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що найбільше нових випадків COVID-19 попередньої доби було зафіксовано у Львівській області (85), Житомирській області (53) і місті Київ (77).

Серед 588 нових хворих – 38 дітей і 103 медпрацівники. 141 хворий був госпіталізований 3 червня.  

За добу було здійснено 14301 тест: із них 10 563 ПЛР-методом і 3 738 ІФА-методом.

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні, з одного боку, є рекорд по кількості людей, які одужали – 602 особи, а з іншого боку – антирекорд по кількості захворівших, підтверджених випадків – 588".

 

Цьому передувало: За добу 2 червня в Україні підтвердили 483 нових випадки захворювання на коронавірус, 8 людей померли від ускладнень COVID-19, 362 хворих подолали хворобу.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: