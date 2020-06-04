Вибори у Києві: "Слуга народу" шукає "джокера", а Притула ходить до Єрмака

Партія президента "Слуга народу" наразі шукає кандидата в мери Києва, такого собі "джокера" – несподіваного потужного кандидата, здатного вистрілити на київських виборах, як Зеленський на президентських.

Джерело: стаття "Української правди" "Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва"

Пряма мова одного із впливових членів Зе!команди: "Ми уже знайшли дуже крутого дядька. Він реально може вистрілити. Самі "ахнете", коли побачите".

Деталі: Але прізвище цієї людини співрозмовник УП відмовився назвати навіть без диктофона.

Водночас на роль такого "джокера" міг би придатися головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Його прізвище, за даними УП, виринало у деяких закритих соцопитуваннях останніх тижнів.

В опитуваннях, яке проводить Зе!команда, у Ляшка гарний показник, але втричі менший ніж у мера Києва Віталія Кличка. Водночас у Ляшка повністю відсутній антирейтинг.

Ще одним справді "джокером" може стати шоумен і 30-й номер списку партії "Голос" Сергій Притула.

У себе у партії шоумен отримав дедлайн до початку червня, коли він має сказати, чи висуватиметься на вибори мера. Якщо ні, номінуватись може лідерка "Голосу" Кіра Рудик, яка зараз відповідає за всю кампанію. Початок червня уже настав, а відповіді поки немає.

Натомість, за даними УП, Притула мав щонайменше дві зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Даних про те, що шоумен, який зараз має другий-третій рейтинг у Києві, може піти в мери за підтримки "Слуги народу" чи самовисуванцем, поки немає. Однак факт зустрічей з Єрмаком виглядає дуже промовистим.

Підтвердити, що обіцяним "джокером" може бути Ляшко чи Притула, поки не вдалося.

За словами одного із впливових членів Зе!команди, наразі про це знає 3-4 людини. Але ще трохи і, на його думку, Зеленський, вирішить остаточно.

Інший штабіст СН додав, що у партії не проводять ніяких праймеріз. Мовляв, це просто гарне слово, а вирішить все "позиція фракції, позиція партії і соціологія".