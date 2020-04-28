Санлікарю Ляшку українці довіряють більше, ніж Супрун – "Рейтинг"

Головному санітарному лікарю України й заступнику голови МОЗ Віктору Ляшку українці довіряють більше, ніж міністру охорони здоров’я Максиму Степанову та трьом попереднім керівникам МОЗ, включно з Уляною Супрун.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 24-24 квітня 2020 року

Деталі: Серед керівників медичної галузі головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 41%, не довіряють 31% (19% не знають такого).

Чинному міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 25%, не довіряють – 26% (38% не знають такого).

Якщо говорити про колишніх голів Міністерства охорони здоров’я, то станом на сьогодні Уляні Супрун довіряють 19%, не довіряють – 63% (не знають – 13%); Іллі Ємцю довіряють 16%, не довіряють – 33% (не знають – 41%); Зоряні Скалецькій довіряють 13%, не довіряють – 39% (не знають такої – 41%).

На сході країни довіра до всіх цих чиновників нижча, а на заході – вища.

Інші подробиці: 49% опитаних зазначили, що за останні 2 роки якість державних медичних послуг скоріше погіршилася, 33% – що лишилася на такому ж рівні, 12% – що покращилася. .

За останні 6 місяців 43% респондентів не побачили змін у якості медпослуг, 33% вважають, що вона скоріше погіршилася. 11% – скоріше покращилася.

Довідково: Соціологи "Рейтингу" опитали 1200 респондентів по телефону (метод CATI – computer-assisted telephone interviews). Це були мешканці всіх регіонів, крім окупованих територій, віком від 18 років. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.