Нардепи призначили нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції
Четвер, 4 червня 2020, 11:34
Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Джерело: засідання парламенту 4 червня
Деталі: "За" проголосували 255 нардепів
У сесійній залі пролунало застереження щодо того, що це вже третя зміна віцепрем’єра за 9 місяці.
Попередньо нардепи звільнили з цього посту Вадима Пристайка. Низка депутатів також нарікали на відсутність звіту посадовця перед голосуванням за звільнення.
Що передувало: Джерела "Європейської правди" підтвердили, що парламент має намір призначити нового віцепрем’єра – Ольгу Стефанішину.
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Українська правда