Усі розділи
Укр / Рус

Нардепи призначили нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Четвер, 4 червня 2020, 11:34

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: засідання парламенту 4 червня

Деталі: "За" проголосували 255 нардепів

У сесійній залі пролунало застереження щодо того, що це вже третя зміна віцепрем’єра за 9 місяці.

Попередньо нардепи звільнили з цього посту Вадима Пристайка. Низка депутатів також нарікали на відсутність звіту посадовця перед голосуванням за звільнення.

Що передувало: Джерела "Європейської правди" підтвердили, що парламент має намір призначити нового віцепрем’єра – Ольгу Стефанішину.

Знати більше: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівєвроінтеграція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада призначила нового міністра культури та інформаційної політики

Нардепи призначили нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Рада направила на доопрацювання урядову програму

"Сміттєва блокада" Львова: Садовий звернувся до Ради із закликом

Вибори у Києві: "Слуга народу" шукає "джокера", а Притула ходить до Єрмака

МВФ повинен схвалити транш для України 9 червня

Усі головні новини...
Кабінет міністрів
"Євробляхери" прийшли під Кабмін: вимагають доступного розмитнення
Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань євроінтеграції
"Голос" приніс ранець для уряду Шмигаля з програмою дій "для чайників"
Останні новини
12:18
таблицяПісля сплеску захворювання побільшало не готових до пом’якшення карантину областей
12:17
У "Приват24" стався збій, дзвінки до контакт-центру також тимчасово недоступні
12:10
Зеленський готовий заплатити штраф за кавування у кафе під час карантину
12:09
Мінфін зменшив план для податкової, щоб показати ефективність – Верланов
11:57
Львівщина продовжує лідирувати за кількістю нових заражень COVID
11:44
Рада призначила нового міністра культури та інформаційної політики
11:35
відео "Євробляхери" прийшли під Кабмін: вимагають доступного розмитнення
11:34
Нардепи призначили нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції
11:29
Курс валют на 4 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:23
Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань євроінтеграції
Усі новини...