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Нардепи призначили нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Четвер, 4 червня 2020, 11:34
Нардепи призначили нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: засідання парламенту 4 червня

Деталі: "За" проголосували 255 нардепів

У сесійній залі пролунало застереження щодо того, що це вже третя зміна віцепрем’єра за 9 місяці.

Попередньо нардепи звільнили з цього посту Вадима Пристайка. Низка депутатів також нарікали на відсутність звіту посадовця перед голосуванням за звільнення.

Що передувало: Джерела "Європейської правди" підтвердили, що парламент має намір призначити нового віцепрем’єра – Ольгу Стефанішину.

Знати більше: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівєвроінтеграція
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