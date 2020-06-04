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Мобільна реєстрація і маски: Авіаслужба оприлюднила вимоги до польотів на карантині

Четвер, 4 червня 2020, 19:27

Державна авіаційна служба оприлюднила перелік вимог до авіакомпаній для здійснення перельотів на час карантину.

Джерело: Facebook-сторінка Державіаслужби

Дослівно: "Серед основних вимог такі. Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу.

Має бути запроваджене фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання.

У місцях із високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання черг.

Мають бути запроваджені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

Усі в аеропорту мають носити захисні маски: персонал і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках".

Деталі: Також Державіаслужба радить проводити температурний скринінг всім пасажирам, а для доставки їх до літаків експлуатантам рекомендується збільшити кількість автобусів.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.

Українська правда
Теми: авіаУкраїнакарантин


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