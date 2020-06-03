Із 5 червня – нові послаблення карантину: для ресторанів, храмів, літніх людей, літаків

Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.

Джерело: засідання уряду, пропозиції міністра охорони здоров’я Максима Степанова та міністра інфраструктури Владислава Криклія

Деталі: Урядовці одностайно внесли зміни до постанови від 20 травня №392.

Пряма мова голови МОЗ: "Пропонується дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Дозволити проводити релігійні заходи н відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією фізичної дотримання дистанції між учасниками не менше, ніж півтора метри, та в приміщенні – за умови перебування не більше, ніж 1 особи на 5 кв м площі будівлі.

Дозволити з 5 червня особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися умов самоізоляції.

Обмежити діяльність закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Дозволити проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому й дистанційному режимі .

Пропонується передбачити, що у разі невідповідності епідемічної ситуації у регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом 3 днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збирається позачергово та приймає рішення про скасування деяких протиепідемічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні".

Пряма мова міністра інфраструктури: "Пропонується запровадити поетапне відновлення повітряного сполучення та надання дозволу з 5 червня для внутрішніх авіаперевезень, з 15 червня – для міжнародних авіаперевезень".

Інші подробиці: Мінінфраструктури також запропонувало дозволити перевезення до 4 пасажирів на авто (без урахування дітей віком до 14 років). Виняток – родини.

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