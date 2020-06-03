Із 5 червня – нові послаблення карантину: для ресторанів, храмів, літніх людей, літаків
Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.
Джерело: засідання уряду, пропозиції міністра охорони здоров’я Максима Степанова та міністра інфраструктури Владислава Криклія
Деталі: Урядовці одностайно внесли зміни до постанови від 20 травня №392.
Пряма мова голови МОЗ: "Пропонується дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Дозволити проводити релігійні заходи н відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією фізичної дотримання дистанції між учасниками не менше, ніж півтора метри, та в приміщенні – за умови перебування не більше, ніж 1 особи на 5 кв м площі будівлі.
Дозволити з 5 червня особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися умов самоізоляції.
Обмежити діяльність закладів оздоровлення та відпочинку дітей.
Дозволити проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому й дистанційному режимі .
Пропонується передбачити, що у разі невідповідності епідемічної ситуації у регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом 3 днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збирається позачергово та приймає рішення про скасування деяких протиепідемічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні".
Пряма мова міністра інфраструктури: "Пропонується запровадити поетапне відновлення повітряного сполучення та надання дозволу з 5 червня для внутрішніх авіаперевезень, з 15 червня – для міжнародних авіаперевезень".
Інші подробиці: Мінінфраструктури також запропонувало дозволити перевезення до 4 пасажирів на авто (без урахування дітей віком до 14 років). Виняток – родини.
Передісторія:
- Карантин діє в Україні з 12 березня з різними обмеженнями через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, яку Всесвітня організація здоров’я визнала 11 березня.
- Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину в Україні і критерії для послаблень.
- З 11 травня почався перший етап послаблення карантину.
- З 22 травня відбувся перехід на другий етап, відтоді запровадили адаптивний карантин до 22 червня (у регіонах можуть бути різні обмеження залежно від епідемічної ситуації). 22 травня 11 областей були не готові до 2 етапу пом'якшення карантину. Планувалося, що послаблення можуть відбуватися кожні 10 днів.
- Із 1 червня більшість областей України перейшли до третього етапу послаблення карантину: можуть працювати спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, поновилося пасажирське автобусне та залізничне сполучення між областями.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що після 22 червня можуть переглянути адаптивний карантин: адаптивність, можливо, буде не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту