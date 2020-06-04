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В Україні відкривають ресторани: МОЗ оприлюднило заборони

Четвер, 4 червня 2020, 20:38
В Україні відкривають ресторани: МОЗ оприлюднило заборони

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило правила роботи ресторанів, які набудуть чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Забороняється:

  • Вхід до закладу без супроводу працівника закладу
  • Проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей
  • Приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою)
  • Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами
  • Самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача
  • Більше 4 людей за столиком, окрім дітей

Передісторія: З 1 червня почався третій етап послаблення карантину. Він передбачає відновлення роботи спортивних залів, закладів освіти, пасажирського автобусного та залізничного сполучення між областями, а також можливість відвідування громадянами водоймищ та зон відпочинку поблизу них.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірусепідемія
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