В Україні відкривають ресторани: МОЗ оприлюднило заборони

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило правила роботи ресторанів, які набудуть чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Забороняється:

Вхід до закладу без супроводу працівника закладу

Проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей

Приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою)

Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами

Самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача

Більше 4 людей за столиком, окрім дітей

Передісторія: З 1 червня почався третій етап послаблення карантину. Він передбачає відновлення роботи спортивних залів, закладів освіти, пасажирського автобусного та залізничного сполучення між областями, а також можливість відвідування громадянами водоймищ та зон відпочинку поблизу них.