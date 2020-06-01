Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину

1 червня більшість областей України переходять до третього етапу послаблення карантину: зможуть працювати спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, поновиться пасажирське автобусне та залізничне сполучення між областями.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Відсьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.

Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно однакову кількість нових захворілих та видужалих по країні. Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС (комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).

Звичне життя поступово повертається до України, але будьмо на сторожі власного здоров’я".

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров’я, критеріям для послаблення карантину станом на ранок 1 червня не відповідають: Київ, Волинь, Донеччина, Львівщина, Рівненська та Чернівецька області.

Раніше МОЗ опублікувало вимоги для роботи спортзалів і басейнів після карантину: термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту, групові заняття за попереднім записом і не більше 10 осіб, при індивідуальних заняттях в залі має бути не більше 1 людини на 10 кв. м, при групових – на 5 кв. м.

"Укрзалізниця" повідомляла, що з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, а також продумає заходи епідемічної безпеки в поїздах.

За добу 31 травня діагноз COVID-19 підтвердили у 340 українців, 10 хворих померли, 152 пацієнти одужали.

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