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Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину

Понеділок, 1 червня 2020, 09:51
Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину

1 червня більшість областей України переходять до третього етапу послаблення карантину: зможуть працювати спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, поновиться пасажирське автобусне та залізничне сполучення між областями.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Відсьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.

Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно однакову кількість нових захворілих та видужалих по країні. Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС (комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).

Звичне життя поступово повертається до України, але будьмо на сторожі власного здоров’я".

 

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров’я, критеріям для послаблення карантину станом на ранок 1 червня не відповідають: Київ, Волинь, Донеччина, Львівщина, Рівненська та Чернівецька області.

 

Раніше МОЗ опублікувало вимоги для роботи спортзалів і басейнів після карантину: термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту, групові заняття за попереднім записом і не більше 10 осіб, при індивідуальних заняттях в залі має бути не більше 1 людини на 10 кв. м, при групових – на 5 кв. м.

"Укрзалізниця" повідомляла, що з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, а також продумає заходи епідемічної безпеки в поїздах.

За добу 31 травня діагноз COVID-19 підтвердили у 340 українців, 10 хворих померли, 152 пацієнти одужали.

 
Інфографіка УП щодо коронавірусу в Україні та світі

Передісторія:

  • Карантин діє в Україні з 12 березня з різними обмеженнями через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, яку Всесвітня організація здоров’я визнала 11 березня.  
  • Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину в Україні і критерії для послаблень. 
  • З 11 травня почався перший етап послаблення карантину.
  • З 22 травня відбувся перехід на другий етап, відтоді запровадили адаптивний карантин до 22 червня мінімум (у регіонах можуть бути різні обмеження залежно від епідемічної ситуації). 22 травня 11 областей були не готові до 2 етапу зняття карантинних обмежень.  
  • Планувалося, що далі послаблення можуть відбуватися кожні 10 днів за умови позитивної епідемічної динаміки: з 1 червня – третій етап виходу з карантину, із 10 червня – четвертий, з 22 червня – п’ятий.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрівШмигаль
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