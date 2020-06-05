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Міністр фінансів впевнений, що держбюджет буде виконаний 

П'ятниця, 5 червня 2020, 02:23
Міністр фінансів впевнений, що держбюджет буде виконаний 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що є всі підстави вважати, що цьогорічний державний бюджет буде виконаний.

Джерело: Марченко в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Я хочу сказати, що зараз, у травні, ми маємо 100-відсоткове виконання загального фонду державного бюджету. Ми впевнено дивимось у майбутнє і бачимо можливість, отримавши кошти МВФ, фінансувати дефіцит бюджету, який складає близько 8% ВВП. 

У нас є всі підстави сказати, що бюджет цього року буде виконаний". 

Деталі: За словами очільника Мінфіну, кошти Міжнародного валютного фонду будуть спрямовані зокрема на виплату пенсії та зарплат.

Водночас, Марченко сподівається що у червні надходжень до бюджету буде більше. 

Що передувало: Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій відбудеться у 2021 році - 1,5 мільярда.

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Нагадаємо:

  • За підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.
  • Доходи державного бюджету у квітні 2020 року становили 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше за план і на 7,1% нижче за квітень-2019.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Мінфіндержбюджет
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