Міністр фінансів впевнений, що держбюджет буде виконаний 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що є всі підстави вважати, що цьогорічний державний бюджет буде виконаний.

Джерело: Марченко в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Я хочу сказати, що зараз, у травні, ми маємо 100-відсоткове виконання загального фонду державного бюджету. Ми впевнено дивимось у майбутнє і бачимо можливість, отримавши кошти МВФ, фінансувати дефіцит бюджету, який складає близько 8% ВВП.

У нас є всі підстави сказати, що бюджет цього року буде виконаний".

Деталі: За словами очільника Мінфіну, кошти Міжнародного валютного фонду будуть спрямовані зокрема на виплату пенсії та зарплат.

Водночас, Марченко сподівається що у червні надходжень до бюджету буде більше.

Що передувало: Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій відбудеться у 2021 році - 1,5 мільярда.

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