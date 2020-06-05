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Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою

П'ятниця, 5 червня 2020, 09:13
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні залишається високою

За останню добу, 4 червня, в Україні COVID-19 підтвердили у 553 осіб, 330 хворих одужали, 15 осіб померли від ускладнень.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я

Деталі: Міністр охорони здоров’я  Максим Степанов на брифінгу повідомив, що найбільше нових випадків у Києві (82) Львівській області (73) та Рівненській області (57).

 

Загалом за весь час пандемії захворіли 25 963 особи, одужали 11 372 особи, 762 випадки стали летальними.

Із 553 нових випадків – 30 дітей та 75 медпрацівників. Загалом за час пандемії захворіли 1 859 дітей та 4 963 медпрацівника.

4 червня було госпіталізовано 103 особи.

 

У четвер було здійснено 16 793 тестування, з них 11 142 – методом ПЛР, а 5 651 – ІФА.

Нагадаємо3 червня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли. При цьому було здійснено 14301 тест: із них 10 563 ПЛР-методом і 3 738 ІФА-методом.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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