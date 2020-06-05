Вибори в Раду: в трійці лідерів рейтингу - "Слуга народу", ОПЗЖ, партія Порошенка

Якби в Україні відбувалися вибори до Верховної Ради, то 29,9% українців, які визначилися зі своїм вибором, підтримали б партію "Слуга народу".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 по 30 квітня

Деталі: На другому місці електоральних уподобань опитаних КМІС українців опинилася "Опозиційна платформа - За життя" - 15,8%, 13,5% проголосували б за політсилу п’ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність".

11,6% опитаних респондентів підтримують "Батьківщину" Юлії Тимошенко, 6,9% - партію "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Решта політсил, без урахування похибки, не долають 5% бар’єр.

За Радикальну партію Олега Ляшка проголосували б 4,9% українців, які визначилися з вибором, 4,7% опитаних підтримують "Свободу", 3,6% ­­- за "Партію Шарія", 2,8% - за "Голос", 2,7% - за "Українську стратегію Гройсмана ", 2,2% - підтримують" Опозиційний блок ", 1,5% обрали би іншу партію.

Серед усіх опитаних партія "Слуга народу" набирає 19,6% підтримки, ОПЗЖ - 10,4%, "Європейська солідарність" - 8,9% "Батьківщина"- 7,6%.

4,5% від усіх респондентів проголосували б за партію "Сила і честь", 3,2% підтримують Радикальну партію, 3,1% - "Свободу", 2,4% - "Партію Шарія", 1,9% - "Голос", 1,8% - "Українську стратегію Гройсмана", 1,4% - "Опозиційний блок", 1% - іншу партію

При цьому 16,9% усіх опитаних КМІС не визначилися з вибором, а 11,4% - не голосували б.

Водночас 3,2% респондентів зізнались, що зіпсували б бюлетень, 2,7% - відмовилися відповідати.

Довідково: Дослідження громадської думки тривало з 26 по 30 квітня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкового генерування мобільних телефонних номерів опитали 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в Києві (крім АР Крим та ОРДЛО).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників, близьких до 50%; 2,2% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,7% для показників, близьких до 12 або 88%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.