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Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

П'ятниця, 5 червня 2020, 13:42
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови Служби зовнішньої розвідки України і призначив на цю посаду Валерія Кондратюка.

Джерело: укази від 5 червня, оприлюднені на сайті глави держави

Деталі: Євдокимов обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України з 20 вересня 2019 року.

50-річний Валерій Кондратюк - офіцер спецслужб, генерал-лейтенант.

За часів президентства Петра Порошенка обіймав посаду заступника Глави Адміністрації президента України з 2016 по 2019 рік.

 

До того - начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2014-2015).

Теми: ЗеленськийСБУ


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