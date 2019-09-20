Зеленський призначив нового главу зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.
Джерело: укази від 20 вересня на сайті глави держави
Дослівно: "Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України".
Деталі: Попередньо іншим указом Євдокмова звільнено з нижчої посади – заступника голови СЗР.
Що передувало: Президент звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і відразу дав йому нову посаду.
Нагадаємо:
- Євдокимов був начальником управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав звання генерал-майора у 2013 році, коли президентом був Віктор Янукович.
- У 2017 році президентським указом його нагородили орденом Данила Галицького.
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