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Зеленський призначив нового главу зовнішньої розвідки

П'ятниця, 20 вересня 2019, 11:43
Зеленський призначив нового главу зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.

Джерело: укази від 20 вересня на сайті глави держави

Дослівно: "Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України".

Деталі: Попередньо іншим указом Євдокмова звільнено з нижчої посади – заступника голови СЗР.

Що передувало: Президент звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і відразу дав йому нову посаду.

Нагадаємо:

  • Євдокимов був начальником управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав звання генерал-майора у 2013 році, коли президентом був Віктор Янукович.
  • У 2017 році президентським указом його нагородили орденом Данила Галицького.

Українська правда

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Теми: розвідкаСБУЗеленський
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