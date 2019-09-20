Зеленський призначив нового главу зовнішньої розвідки

Що передувало: Президент звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки і відразу дав йому нову посаду.

Джерело: укази від 20 вересня на сайті глави держави

Українська правда

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