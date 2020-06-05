Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах

Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції п’ятого президента Петра Порошенка балотуватися на майбутніх місцевих виборах від "Європейської солідарності".

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР Віталія Кличка".

Деталі: Кличко також розповів, що поведе команду "УДАРУ" на місцеві вибори, зокрема – в Київраду.

Проте він додав, що готовий співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть "за правилами та порядно".

Що було раніше: Партія "Європейська солідарність" звернулася до Кличка із пропозицією очолити список кандидатів до Київради від "ЄС".

Передісторія: