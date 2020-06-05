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Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах

П'ятниця, 5 червня 2020, 19:37

Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції п’ятого президента Петра Порошенка балотуватися на майбутніх місцевих виборах від "Європейської солідарності".

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР Віталія Кличка".

Деталі: Кличко також розповів, що поведе команду "УДАРУ" на місцеві вибори, зокрема – в Київраду.

Проте він додав, що готовий співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть "за правилами та порядно".

Що було раніше: Партія "Європейська солідарність" звернулася до Кличка із пропозицією очолити список кандидатів до Київради від "ЄС".

Передісторія:

  • Вибори київського міського голови та депутатів Київради 25 травня 2014 року відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України.
  • Віталій Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року: вибори проходили у два тури – в жовтні й у листопаді.
  • Наступні місцеві вибори в Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоПорошенкоЄвропейська солідарністьвибориКиїв


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