Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах
Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції п’ятого президента Петра Порошенка балотуватися на майбутніх місцевих виборах від "Європейської солідарності".
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР Віталія Кличка".
Деталі: Кличко також розповів, що поведе команду "УДАРУ" на місцеві вибори, зокрема – в Київраду.
Проте він додав, що готовий співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть "за правилами та порядно".
Що було раніше: Партія "Європейська солідарність" звернулася до Кличка із пропозицією очолити список кандидатів до Київради від "ЄС".
Передісторія:
- Вибори київського міського голови та депутатів Київради 25 травня 2014 року відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України.
- Віталій Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року: вибори проходили у два тури – в жовтні й у листопаді.
- Наступні місцеві вибори в Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.