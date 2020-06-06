Бойовики поранили двох українських військових – ООС
5 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських бійців.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Авдіївки із мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Павлополя та Опитного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Під обстрілами також знаходились захисники Старогнатівки, Широкиного, Новолуганського, Хутора Вільного та Новоолександрівки.
За даними розвідки, 5 червня українські військові знищили одного російського окупанта.