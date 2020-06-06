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Бойовики поранили двох українських військових – ООС

Субота, 6 червня 2020, 07:21

5 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських бійців. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Авдіївки із мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 

Неподалік Павлополя та Опитного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Під обстрілами також знаходились захисники Старогнатівки, Широкиного, Новолуганського, Хутора Вільного та Новоолександрівки. 

За даними розвідки, 5 червня українські військові знищили одного російського окупанта.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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