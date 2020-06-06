Банда поліцейських на Дніпропетровщині: відділок розформували, перевіряють область

На Дніпропетровщині розформовано Павлоградський відділ поліції, в усій області проводиться перевірка через співпрацю правоохоронців зі злочинцями.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє сайт МВС

Пряма мова Авакова: "Внутрішня безпека НПУ, ДБР та СБУ провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону".

Деталі: Міністр наголосив, що мова йде не лише про Павлоградський відділ поліції, але й про інші правоохоронні органи області, тому на проблему дивитимуться комплексно.

Аваков наголосив, що його принципово не влаштовує розповсюдження наркотиків, "як у всій Дніпропетровській області, так і в Павлоградському районі".

Міністр наголосив, що заступник міністра Олександр Гогілашвілі окремо координуватиме питання боротьби з наркозлочинністю в області.

Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції, разом з чотирма підрозділами, що до нього входять.

Пряма мова Клименка: "Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, будуть оптимізовані структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади та особи, які проходять по базі внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу".

Деталі: Наразі всіх працівників відділу вивели за штат. Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки Ігоря Мартищука.

За рішенням голови НПУ, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Заступник голови Нацполіції Вадим Троян очолить оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи по відпрацюванню злочинності у регіоні.

Дослівно МВС: "Вже наступного тижня планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи, крім того, ввести посилене патрулювання. Будуть розгорнуті додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути та пости. Окремо будуть проведені слідчі та розшукові дії, виявлятимуть осіб, які налагодили незаконне постачання зброї та боєприпасів.

Особливо пильну увагу приділлять боротьбі з наркозлочинністю".

Що передувало: 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ДБР та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

У рамках кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383, с.255 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема начальника Павлоградського відділу поліції.