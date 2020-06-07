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В Україні виявили ще 485 заражених коронавірусом, 11 людей померли

Неділя, 7 червня 2020, 08:47

За минулу добу, 6 червня, в Україні зафіксували 485 нових заражень Covid-19 (на 60 менше, ніж днем раніше) та 11 летальних випадків.

Джерело: оновлені дані РНБО станом на ранок 7 червня, МОЗ України

Деталі: Найбільше хворих виявили на Львівщині - мова про 68 осіб.

Також серед лідерів поширення вірусу Чернівецька область (54 нових випадки) та Київ – ще 43 зараження.

 

В Україні з початку епідемії підтверджено 26 999 випадків COVID-19, з них 12 054 одужали, 788 померли.

Усього в країні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки — методом ІФА.

Загалом захворіли 1 932 дітей та 5 050 медиків. На амбулаторному лікуванні знаходяться 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.

Із числа людей, що одужали, 2836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);

Волинська обл. — 1052 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);

Донецька обл. — 231 (121 одужали);

Житомирська обл. — 881 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);

Запорізька обл. — 495 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);

Київ — 3418 (888 одужали);

Київська обл. — 1784 (558 одужали);

Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2121 (521 одужав);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 996 (372 одужали);

Полтавська обл. — 274 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2046 (1088  одужали);

Сумська обл. — 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);

Харківська обл. — 1251 (545 одужав);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);

Черкаська обл. — 460 (343 одужали);

Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);

Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 5 червня в Україні було зафіксовано 550 випадків коронавірусу, 15 смертей від Covid-19 та 440 одужань.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


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