В Україні виявили ще 485 заражених коронавірусом, 11 людей померли
За минулу добу, 6 червня, в Україні зафіксували 485 нових заражень Covid-19 (на 60 менше, ніж днем раніше) та 11 летальних випадків.
Джерело: оновлені дані РНБО станом на ранок 7 червня, МОЗ України
Деталі: Найбільше хворих виявили на Львівщині - мова про 68 осіб.
Також серед лідерів поширення вірусу Чернівецька область (54 нових випадки) та Київ – ще 43 зараження.
В Україні з початку епідемії підтверджено 26 999 випадків COVID-19, з них 12 054 одужали, 788 померли.
Усього в країні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки — методом ІФА.
Загалом захворіли 1 932 дітей та 5 050 медиків. На амбулаторному лікуванні знаходяться 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.
Із числа людей, що одужали, 2836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
Донецька обл. — 231 (121 одужали);
Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
Київ — 3418 (888 одужали);
Київська обл. — 1784 (558 одужали);
Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
Луганська обл. — 54 (43 одужали);
Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
Одеська обл. — 996 (372 одужали);
Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
Сумська обл. — 193 (158 одужали);
Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо: 5 червня в Україні було зафіксовано 550 випадків коронавірусу, 15 смертей від Covid-19 та 440 одужань.