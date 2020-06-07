Іран заявив, що "чорні скриньки" літака МАУ не містять важливої інформації

Розслідування Ірану щодо збиття Літака МАУ "майже закінчено", заявив у суботу старший іранський дипломат, додавши, що Тегеран не вірить, що в "чорних скриньках" літака міститься якась важлива інформація.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарванд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Arabiya.

"Розслідування майже закінчено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", - заявив в суботу державним ЗМІ Бахарванд.

Він сказав, що аналіз "чорних скриньок" літака, які Іран ще повинен передати, є єдиним етапом розслідування, що залишився.

"Ми не вважаємо, що "чорні скриньки" містять якусь важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", - додав іранський чиновник.

За словами Бахарванда, Іран повинен переконатися, що "чорні скриньки" не будуть "експлуатуватися", перш ніж передати їх третій стороні.

"Іран може передати "чорні скриньки" компаніям, здатним прочитати їх за контрактом", - сказав він.

Раніше інформацію про наміри Ірану передати "чорні скриньки" Франції оприлюднило державне інформагентство Ірану ISNA. Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді пізніше заявив, що ця інформація не відповідає офіційній позиції країни.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито іранськими ракетами у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.