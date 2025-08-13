Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Авіатроща літака МАУ в Ірані: канадський суд зобов'язав авіакомпанію виплатити компенсацію жертвам

Станіслав ПогоріловСереда, 13 серпня 2025, 07:30
Авіатроща літака МАУ в Ірані: канадський суд зобов'язав авіакомпанію виплатити компенсацію жертвам
залишки літака МАУ після авіатрощі, фото:wikipedia

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив позов авіакомпанії МАУ й постановив їй сповна виплатити компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752, який зазнав авіатрощі у 2020 році.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на ухвалу суду

Дослівно ухвала суду: "Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що міжнародне право покладає на авіакомпанії відповідальність за виплату кожному пасажиру до $180 тис. компенсації збитків у разі доведення її провини. Сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.

Минулого року онтарійський суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана. Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752.

Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня 2020 року Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

катастрофа МАУ в Ірані
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі – CNN
Рубіо: Трамп не розглядає зустріч на Алясці як поступку Путіну
Зеленський заявив, що втрати РФ приблизно втричі перевищують українські
Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк
Орбан заявив, що Росія "вже виграла" війну проти України
Мільйонний хабар за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових: у Києві викрито схему
Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
П'ята річниця збиття українського літака рейсу PS752: Іран продовжує підтверджувати статус вбивці - МЗС
ЗМІ: У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого Іраном літака МАУ
Україна і ще три держави звернулися в ІСАО щодо збитого Іраном літака МАУ
Останні новини
08:39
футболПСЖ – "Тоттенгем": анонс Суперкубку УЄФА
08:39
Найважча ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб
08:13
ППО знешкодила 32 ворожі дрони та 2 "Іскандери": є влучання у 15 локаціях
08:01
У Німеччині критикують припинення видачі віз для опонентів режиму з Росії та Білорусі
07:50
ЗСУ за добу знешкодили ще 890 окупантів – Генштаб
07:30
Авіатроща літака МАУ в Ірані: канадський суд зобов'язав авіакомпанію виплатити компенсацію жертвам
06:44
Путін і Кім Чен Ин під час телефонної розмови підтвердили свою єдність у війні проти України
05:48
DeepState: Російські війська продовжують просуватися на Донеччині
04:42
Левітт: Зустріч Трампа і Путіна на Алясці буде "вправою на слухання" для президента США
03:42
Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі – CNN
Усі новини...
Реклама:
Реклама: