Авіатроща літака МАУ в Ірані: канадський суд зобов'язав авіакомпанію виплатити компенсацію жертвам
Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив позов авіакомпанії МАУ й постановив їй сповна виплатити компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752, який зазнав авіатрощі у 2020 році.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на ухвалу суду
Дослівно ухвала суду: "Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів".
Деталі: Повідомляється, що міжнародне право покладає на авіакомпанії відповідальність за виплату кожному пасажиру до $180 тис. компенсації збитків у разі доведення її провини. Сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.
Минулого року онтарійський суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана. Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752.
Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.
Передісторія:
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня 2020 року Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.