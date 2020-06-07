Міністр юстиції: Запровадження карантину було на межі законності

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що держава не понесе значних збитків у разі рішення Конституційного Суду щодо неконституційності запровадження карантину в Україні.

Джерело: інтерв'ю Малюськи Радіо Свобода

Пряма мова: "Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то все одно це виправдано".

Деталі: Міністр зазначив, що навіть якщо у запровадженні карантину й було якесь порушення Конституції, метою таких дій уряду був захист людей, і ця мета була досягнута.

Пряма мова: "Відповідно я не бачу особливо складних наслідків, з юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими".

Що передувало: 4 червня до Конституційного Суду надійшло подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених урядом та парламентом.