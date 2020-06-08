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Формування Росії 8 разів обстріляли українські війська, троє військових поранено

Понеділок, 8 червня 2020, 07:03
Формування Росії 8 разів обстріляли українські війська, троє військових поранено

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Три воїна Об'єднаних сил отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Формування Росії обстріляли українські позиції з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для відсічі та стримування збройної агресії українські воїни задіяли чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта. Внаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил отримали поранення.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню..

За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний.

Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника".

Теми: ООСвійнаРосія
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