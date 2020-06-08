Бойовики на Донбасі поранили українського бійця

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 8 червня поранення отримав український військовий.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Деталі: Як зазначається, пораненому було надано "належну медичну допомогу", його доставили до військового лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

За даними Міноборони, від початку поточної доби збройні формування РФ вже п’ять разів порушили режим припинення вогню. На луганському напрямку, одразу після опівночі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв наші позиції неподалік Новолуганського.

Крім того, з ручних протитанкових гранатометів окупаційні війська вели обстріл позицій оборонців Новолександрівки.

Також зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по захисниках Оріхового.

На донецькому напрямку з аналогічного піхотного озброєння ворог вів обстріл опорних пунктів в районі Богданівки.

Дослівно: "Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів".