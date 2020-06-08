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В Україні побільшало регіонів, не готових до послаблення карантину

Понеділок, 8 червня 2020, 14:46
В Україні побільшало регіонів, не готових до послаблення карантину

З 5 до 8 зросла кількість регіонів України, в яких не можна пом’якшувати карантин через погані показники щодо захворюваності на Covid-19. Серед них є Київ.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Станом на 7 червня до списку входили столиця і 4 регіони – Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Станом на 8 червня до них додалися Житомирська, Закарпатська і Чернігівська області. В усіх трьох регіонах поганий показник щодо інцидентності, тобто забагато нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

 

Перехід областей до другого етапу послаблення карантину можливий за 3 умов, визначених у МОЗ: низька інцидентність, низька завантаженість лікарень і високе охоплення тестуванням.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019регіони
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