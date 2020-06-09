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Коронавірус: понад 3,5 млн осіб побороли хворобу

Вівторок, 9 червня 2020, 05:35

З часу появи коронавірусу у світі зареєстрували 7 мільйонів 193 тисячі випадків зараження. Наразі побороли хворобу вже 3 мільйона 535 тисячі осіб, померли 408 тисяч. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на COVID-19

Деталі: За минулу добу (8 червня) у світі коронавірус підтвердили у 107 тисяч людей. Цього ж дня зареєстрували 3157 летальних випадків. 

Найбільше нових хворих зафіксували у США – близько 19 тисяч. Окрім того, майже 19 тисяч нових випадків виявили у Бразилії, майже 9 тисяч в Росії та 8,4 тисяч в Індії.

Окрім того, у Пакистані та Чилі підтвердили по 4,7 тисяч випадків зараження, у Мексиці – 3,4 тисячі, у Саудівській Аравії – 3,3 тисяч, у Перу – більше 3 тисяч.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 7 червня, в Україні діагностували коронавірус у 463 осіб (на 22 менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.
  • З початку епідемії коронавірусну хворобу COVID-19 виявили вже у 27 462 осіб, з них 797 померли.

Українська правда
Теми: коронавірус


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