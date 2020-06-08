В Україні виявили 463 нових випадки коронавірусу, 9 людей померли

За минулу добу, 7 червня, в Україні діагностували коронавірус у 463 осіб (на 22 менше, ніж днем раніше) та 9 летальних випадків.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Деталі: В Україні з початку епідемії коронавірусне захворювання COVID-19 виявили вже у 27 462 осіб, з них 797 померли.

Найбільше нових випадків 7 червня зафіксували у Києві – 72, на другому місці по захворюваності Закарпатська область з 64 зараженими, на третьому – Чернівецька область (ще 59 хворих).

Загалом лідерами за кількістю виявлених заражень є Чернівецька область (3 698 випадків), Київ (3 490) та Львівсщина (2 162), далі йдуть Рівненська (2 071) та Івано-Франківська області (1 582).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1150 (728 одужали);

Волинська обл. — 1079 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (552 одужали);

Донецька обл. — 231 (121 одужали);

Житомирська обл. — 897 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1386 (606 одужали);

Запорізька обл. — 496 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1582 (947 одужали);

Київ — 3490 (888 одужали);

Київська обл. — 1812 (577 одужали);

Кіровоградська обл. — 559 (422 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2162 (524 одужали);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 1002 (376 одужали);

Полтавська обл. — 274 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2071 (1089 одужали);

Сумська обл. — 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1294 (987 одужали);

Харківська обл. — 1287 (573 одужали);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);

Черкаська обл. — 469 (346 одужали);

Чернівецька обл. — 3698 (1133 одужали);

Чернігівська обл. — 299 (81 одужали).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 6 червня в Україні зафіксували 485 нових заражень Covid-19 (на 60 менше, ніж днем раніше) та 11 летальних випадків.