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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум

Вівторок, 9 червня 2020, 10:19

Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Президент визначив його як невідкладний.

Текст законопроєкту і супровідні до нього документи поки відсутні.

Що було раніше: 28 квітня президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ.

Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Радареферендумзаконодавство


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