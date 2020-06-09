Зеленський вніс у Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум
Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Законопроєкт 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.
Президент визначив його як невідкладний.
Текст законопроєкту і супровідні до нього документи поки відсутні.
Що було раніше: 28 квітня президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ.
Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.