Стефанчук: у Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум

У Верховній Раді завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради

Пряма мова: "Ми завершили роботу пов’язану із напрацювання першого законопроєкту з блоку народовладдя по всеукраїнському референдуму.

Ми вже отримали не тільки схвальні відгуки, але з зауваженнями, як від український фахівців, від українських наукових інституцій, від міжнародних інституцій.

Ми очікуємо зараз висновки від швейцарських інституцій, ми звернулися до посла Швейцарії.

Завдяки представникам Венеційської комісії ми переклали його англійською мовою і поширили для всього світу і ми очікуємо на відгуки щодо цього законопроєкту.

Думаю, що після завершення карантинних заходів ми обов’язково проведемо фінальне зібрання робочої групи і винесемо цей законопроєкт у зал".

Що було раніше: 28 квітня президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ.

Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.