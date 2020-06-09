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Київ поки не може відкрити кафе і ресторани

Вівторок, 9 червня 2020, 13:22
Київ поки не може відкрити кафе і ресторани

У столиці поки не можуть перейти до наступного етапу послаблення карантину та відкрити кафе, ресторани та басейни, тому що місто не відповідає показнику інцидентності на 100 тисяч населення.

Джерело: Facebook-сторінки мера столиці Віталія Кличка та його радника Володимира Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "Столиця не може перейти на наступні етапи послаблень протиепідемічних заходів".

Деталі: Причиною Бондаренко називає невідповідність столиці одному з критерії МОЗ. Йдеться про інцидентність. Встановлена міністерством норма для Києва 12 осіб на 100 тисяч населення. Наразі цей показник складає 15,23 ос./100 тис. населення.

Водночас, літні майданчики та тераси закладів працюють за умови дотримань протиепідемічних заходів. 

Кличко написав у Facebook, що за минулу добу у столиці підтвердили захворювання на COVID-19 ще у 33 осіб, серед них один медик. Двоє хворих померли.

 

Серед тих, у кого захворювання підтвердили за минулу добу: 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв. 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв. Та хлопчик, якому 9 років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - на самоізоляції.

Станом на ранок 9 червня у Києві вже 3523 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За період пандемії від коронавірусу померли 79 людей.

 

Що було раніше: За добу 7 червня захворювання на коронавірус підтвердили у 72 мешканців Києва. 6 червня було зафіксовано 43 нових випадки зараження коронавірусом, а також 2 смерті від COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: КиївкарантинкоронавірусCovid-2019Віталій Кличко
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