Київ став лідером за кількістю нових заражень коронавірусом
За минулу добу ще у 72 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус, це на 29 випадків більше, ніж днем раніше.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Телеграм
Деталі: На сьогодні в столиці вже 3 490 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
За останню добу вірус виявили у 43 жінок віком від 23 до 84 рокiв, 25 чоловікiв від 21 до 71 рокiв, та у 4 дітей.
Таким чином Київ очолив антирейтинг регіонів країни по новим випадкам. На другому місці по захворюваності Закарпатська область з 64 зараженими, на третьому – Чернівецька область (ще 59 хворих).
Найбільше заражень протягом неділі виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.
Нагадаємо: У столиці 6 червня, було зафіксовано 43 нових випадки зараження коронавірусом, а також 2 смерті від Covid-19.
У МОЗ констатували, що Київ та 4 області не готові до послаблення карантину.