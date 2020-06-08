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Київ став лідером за кількістю нових заражень коронавірусом

Понеділок, 8 червня 2020, 09:30

За минулу добу ще у 72 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус, це на 29 випадків більше, ніж днем раніше.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: На сьогодні в столиці вже 3 490 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За останню добу вірус виявили у 43 жінок віком від 23 до 84 рокiв, 25 чоловікiв від 21 до 71 рокiв, та у 4 дітей.

Таким чином Київ очолив антирейтинг регіонів країни по новим випадкам. На другому місці по захворюваності Закарпатська область з 64 зараженими, на третьому – Чернівецька область (ще 59 хворих).

Найбільше заражень протягом неділі виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.

 

Нагадаємо: У столиці 6 червня, було зафіксовано 43 нових випадки зараження коронавірусом, а також 2 смерті від Covid-19.

У МОЗ констатували, що Київ та 4 області не готові до послаблення карантину.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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