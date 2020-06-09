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Партія Порошенка збирає підписи за відставку уряду

Вівторок, 9 червня 2020, 22:19
Партія Порошенка збирає підписи за відставку уряду

Після відмови поставити підпис під постановою про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, "Європейська солідарність" просить нардепів підтримати постанову її авторства щодо звільнення усього уряду.

Джерело: пресслужба "ЄС"

Дослівно: "Нинішній Кабінет міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з COVID-19.

Уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічної кризи в Україні – бо криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади. Щоб протидіяти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційовано процедуру відставки Уряду.

Перший крок зроблено – вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів. Другий крок – ми спільно маємо зібрати 150 підписів, щоб звільнити уряд, який тягне країну на дно. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку".

Деталі: "ЄС" звернулася до колег із фракцій "Голос", "Батьківщина", депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра" із закликом долучитись до збору підписів та разом висловити недовіру другому уряду Зеленського.

Нагадаємо: 5 червня представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Від "Європейської солідарності" підпис поставила лише Яна Зінкевич.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня

Українська правда

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Теми: Європейська солідарністьКабінет міністрівВерховна Рада
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