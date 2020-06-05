Постанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді

Представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Джерело: заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook, сайт Верховної Ради

Пряма мова Железняка: "Підписи перевірили, електронні документи підготували...

Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ.

Підписів 55. Рухаємося вперед".

Деталі: Проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ зареєстровано у Верховній Радій 5 червня під номером 3606 і передано на розгляд керівництву.

Ініціаторами постанови значаться 55 нардепів.

Зокрема, це 18 депутатів від "Голосу": Кіра Рудик, Олександра Устінова, Інна Совсун, Сергій Рахманін, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Леся Василенко, Володимир Цабаль, Галина Васильченко, Ярослав Железняк, Ярослав Юрчишин, Олег Макаров, Андрій Осадчук, Ярослав Рущишин, Роман Костенко, Соломія Бобровська, Юлія Клименко та Ольга Стефанишина.

Від "Слуги народу" – 36 депутатів: Єгор Чернєв, Євгеній Шевченко, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Євген Петруняк, Єлізавета Богуцька, Людмила Буймістер, Тетяна Циба, Геннадій Касай, Михайло Крячко, Тетяна Рябуха, Сергій Штепа, Анастасія Радіна, Роман Соха, Вікторія Подгорна, Олексій Жмеренецький, Ганна Бондар, Євгеній Брагар, Олександр Салійчук, Олександр Санченко, Мар'яна Безугла, Лада Булах, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Олександр Маріковський, Андрій Богданець, Юрій Камельчук, Ігор Марчук, Андрій Жупанин, Анатолій Костюх, Ігор Кривошеєв, Олександр Аліксійчук, Андрій Задорожний, Зіновій Андрійович, Галина Третьякова.

Від "Європейської солідарності" підпис поставила Яна Зінкевич.

Довідка: Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи.

Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

Передісторія: