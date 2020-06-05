Постанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді

Представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Джерело: заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook, сайт Верховної Ради

Пряма мова Железняка: "Підписи перевірили, електронні документи підготували...

Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ.

Підписів 56. Рухаємося вперед".

Деталі: Проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ зареєстровано у Верховній Радій 5 червня під номером 3606 і передано на розгляд керівництву.

Ініціаторами постанови значаться 55 нардепів.

Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Раді може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи.

Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

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