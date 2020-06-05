Постанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді
Представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Джерело: заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook, сайт Верховної Ради
Пряма мова Железняка: "Підписи перевірили, електронні документи підготували...
Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ.
Підписів 56. Рухаємося вперед".
Деталі: Проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ зареєстровано у Верховній Радій 5 червня під номером 3606 і передано на розгляд керівництву.
Ініціаторами постанови значаться 55 нардепів.
Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Раді може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи.
Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.
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