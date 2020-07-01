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Епідемія пригальмувала: за добу 664 нових випадки коронавірусу в Україні

Середа, 1 липня 2020, 09:25

За добу 30 червня в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 664 осіб, 14 хворих померли, 433 одужали від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 1 липня

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 664 особи. З них 32 дитини й 44 медпрацівника. Було госпіталізовано 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. Одужали 433 пацієнти".

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальні, 19 548 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 666 147 тестувань методом ПЛР.  В останній день червня було здійснено 22 298 тестувань, із них 10 053 – методом ПЛР,  12 245 – методом ІФА.

 

Найбільше випадків в останню добу підтверджено у Львівській області – 145, у Закарпатській і Рівненській областях – по 72 нових хворих.

У Києві у вівторок зафіксували 101 випадок, але без летальних.

 

За даними РНБО, 30 червня померли хворі з коронавірусом на Закарпатті (4), Харківщині (3), Волині (2), Тернопільщині, Одещині, Вінничині. Хмельниччині й Черкащині (по 1).

Цьому передувало: В останній два тижні статистика показувала постійне збільшення добового приросту хворих на COVID-19 (за винятком вихідних днів).

Також зросла кількість людей, яких госпіталізують з важким перебігом хвороби, та кількість хворих на пневмонію.

Читайте також: Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

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Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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