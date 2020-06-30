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В Україні зросла кількість пневмоній і госпіталізацій із COVID-19

Вівторок, 30 червня 2020, 10:35
В Україні зросла кількість пневмоній і госпіталізацій із COVID-19

В Україні за останній місяць майже вдвічі зросла кількість людей із пневмонією та кількість хворих на COVID-19, яких госпіталізували.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 червня

Пряма мова: "Аналізуючи рівень захворюваності, динаміку захворюваності – щоб приймати відповідне рішення – ми в Міністерстві охорони здоров’я, в тому числі, аналізуємо, що в нас відбувається від тижня до тижня.

Якщо з 18 по 24 травня – на тому тижні – наприклад, кількість госпіталізованих була 749 осіб за тиждень, то минулого тижня, з 22 по 28 червня, ця кількість складає 1 410… Госпіталізація відбувається виключно тих людей, які перебувають у (стані) середньої важкості або в тяжкому стані перебігу хвороби.

Також у нас стрімке зростання щодо реєстрації пневмоній – ми тестуємо всіх без виключення, в кого є пневмонія. Якщо з 18 по 24 травня в нас було 2 572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник складає 4 705. Тобто це люди, які влітку, у спеку захворіли пневмонією.

Це ще раз підтверджує, що в нас достатньо швидко поширюється COVID-19. Про що говорять не тільки цифри щодо кількості захворюваних щодня – вони постійно зростають, але й кількість людей, яких госпіталізують, і кількість людей, у яких є пневмонія,, постійно збільшується. А це пряма загроза здоров’ю і життю людини, яка заразилася на COVID-19".

 

Деталі: Впродовж місяця тижневе число хворих із пневмонією та госпіталізованих із COVID-19 зросло приблизно в 1,8 рази.

Степанов наголосив, що заповненість ліжок хворими з COVID-19 зростає (а це – один із показників для пом’якшення карантину), але люди їдуть до моря, де відпочивають на пляжах і в клубах, не дотримуючись ані маскового режиму, ані соціальної дистанції, ані дезінфекції рук.

За добу 29 червня було госпіталізовано 192 особи з коронавірусною хворобою.

У вихідний понеділок COVID-19 в Україні підтвердили у ще 706 осіб, 12 хворих померли, 88 людей одужали від коронавірусної хвороби.

Загалом за час пандемії заразився коронавірусом в Україні 44 334 особи, з них 1 159 померли, а 19 115 одужали.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗздоров'я
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