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Київ посилив карантин

Середа, 1 липня 2020, 12:20
Київ посилив карантин

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відповідно до постанови уряду, місто посилює протиепідемічні заходи і обмежує роботу закладів громадського харчування та кінотеатрів до 22 години.

Джерело: брифінг міського голови 1 липня

Пряма мова: "Відповідно до постанови уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці.

Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22-ої години. Обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22-ої години".

Деталі: Кличко зазначив, що обмеження – вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби.  

Що було раніше: Кінотеатри в Україні та Києві зокрема запрацюють з 2 липня. Робота кінотеатрів з наповненістю більше ніж 50% відсотків – заборонена.

Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 30 червня, коронавірус виявили у 101 киянина, серед них - 7 медиків. Загалом в столиці вже 5138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Українська правда

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Теми: КиївкарантинCovid-2019коронавірусВіталій Кличко
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