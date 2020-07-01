У Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов чиновників

Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в ОП готують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.

Джерело: коментар Єрмака Washington Post

Деталі: Єрмак зазначив, що це необхідно для "захисту державної безпеки", але не уточняв, що саме передбачатиме новий закон.

Пряма мова Єрмака: "Це не нормально, коли хтось записує главу держави. (Йдеться про плівки перемовин Петра Порошенка і Джо Байдена - ред.). І не важливо, чи цей незаконний вчинок здійснив громадянин України через якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби".

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