У Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов чиновників
Середа, 1 липня 2020, 14:10
Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в ОП готують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.
Джерело: коментар Єрмака Washington Post
Деталі: Єрмак зазначив, що це необхідно для "захисту державної безпеки", але не уточняв, що саме передбачатиме новий закон.
Пряма мова Єрмака: "Це не нормально, коли хтось записує главу держави. (Йдеться про плівки перемовин Петра Порошенка і Джо Байдена - ред.). І не важливо, чи цей незаконний вчинок здійснив громадянин України через якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби".
Передісторія:
- 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
- У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".