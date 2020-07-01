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У Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов чиновників

Середа, 1 липня 2020, 14:10
У Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов чиновників

Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в ОП готують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.  

Джерело: коментар Єрмака Washington Post

Деталі: Єрмак зазначив, що це необхідно для "захисту державної безпеки", але не уточняв, що саме передбачатиме новий закон.

Пряма мова Єрмака: "Це не нормально, коли хтось записує главу держави. (Йдеться про плівки перемовин Петра Порошенка і Джо Байдена - ред.). І не важливо, чи цей незаконний вчинок здійснив громадянин України через якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби".

Передісторія:

  • 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
  • У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".
  • В березні 2020 рок нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Стосовно цього була порушена справа, яку наразі розслідує СБУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийзаконодавство
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