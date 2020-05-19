Нардеп Деркач передав Венедіктовій записи нібито про корупцію Порошенка і Байдена

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: Деркач під час онлайн-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 19 травня, пресслужба "Європейської солідарності"

Пряма мова: "Ми оприлюднимо записи телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і Джозефа Байдена, що свідчать про факти міжнародної корупції та держзраду на найвищому державному рівні.

Ці розмови чітко показують... Україною керував Байден".

Деталі: За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.



Нардеп додав, що перша тема записів стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Ці записи, за словами Деркача, датовані 2015-2016 роками і в них йдеться про необхідність звільнення на той час генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Депутат стверджує, що отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають стосунок до Порошенка.



Друга тема записів, за словами Деркача, стосується розвалу парламентської коаліції і майбутніх виборів у лютому 2016 року. Мовляв, Порошенко визнавав, що коаліції немає, але замість оголосити перевибори, як того вимагає Конституція, він дотримувався обіцянок, даних особисто Байдену, і блокував відставку Кабміну.

Також, за його словами, в аудіозаписах йдеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.



Деркач додав, що передав усі "багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції до Офісу генерального прокурора... для реєстрації кримінального провадження".



Він також заявив, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков блокує створення слідчої комісії, яка "могла б ефективно розслідувати факти міжнародної корупції".

Присутній на пресконференції експрокурор Костянтин Кулик додав, що Руслан Рябошапка під час перебування генпрокурором "повністю зупинив розслідування економічних злочинів режиму Януковича і зупинив заплановану у 2019 році конфіскацію в бюджет в сумі $6 млрд".

Про ці записи також написали ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, блогер Анатолій Шарій.



У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

Дослівно "ЄС": "По суті це російська провокація, яка не має нічого спільного з дійсністю.

Її мета підірвати двопартійну підтримку України з боку Сполучених Штатів, за 5 років вибудовану президентом Петром Порошенком, повернути нашу державу в зону російського впливу і послабити міжнародну проукраїнську коаліцію. Не випадково, що ключовим спікером у цій справі є представник п’ятої колони, відомий своїми зв’язками з Росією, Андрій Деркач".

Деталі: У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".

Що було раніше: 20 травня у Маріїнському палаці відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.

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