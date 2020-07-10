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Посла України викликали в МЗС Грузії через нові заяви Саакашвілі

П'ятниця, 10 липня 2020, 15:34

МЗС Грузії викликало на розмову посла України Ігоря Долгова через останні заяви Михеїла Саакашвілі, в яких він називає чинну владу Грузії "нелегітимною".

Про це грузинське міністерство закордонних справ повідомило у четвер на своєму сайті, пише "Європейська правда".

"На зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила стратегічність та дружбу грузино-українських відносин і висловила стурбованість через неприйнятні заяви українського чиновника щодо грузинської влади", - йдеться у повідомленні.

МЗС Грузії заявляє, що дії Саакашвілі є порушенням грузинського законодавства та "істотно шкодять відносинам між двома країнами".

"Грузинська сторона висловила сподівання, що українська сторона дасть належну оцінку цьому факту і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин", - заявили у міністерстві.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Грузії провів розмову з українським колегою Дмитром Кулебою на цю тему. Кулеба, за даними грузинського МЗС, "висловив стурбованість інцидентом та пообіцяв з’ясувати ситуацію".

Вчора Михеїл Саакашвілі, третій президент Грузії і нинішній голова Виконавчого комітету реформ при президенті України,  у відеозверненні назвав владу Грузії "нелегітимною".

"Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на мить не визнаю його законність і ні на мить не визнаю законність ситуації, яка зараз склалася у Грузії", - зазначив Саакашвілі.

Це вже не вперше між Україною та Грузією виникає напруга через постать Саакашвілі. 

У травні Грузія викликала свого посла до Тбілісі для консультацій у зв’язку з призначенням Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України. 

У червні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані викликав українського посла Ігоря Долгова після заяв Саакашвілі про те, що він "не збирається спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії". 

Після зустрічі в МЗС український дипломат заявив, що слова Саакашвілі були особистою думкою людини, яка, незважаючи на обійману посаду, не є офіційним представником Києва.

Теми: ГрузіяСаакашвіліМЗС
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