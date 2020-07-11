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Київські школярі записали відео про ненависть до кримських татар, але пізніше вибачилися

Субота, 11 липня 2020, 12:52
Фото rubryka.com

Кілька випускників київської міської школи №90 після здачі зовнішнього незалежного тестування з історії записали і виклали у соцмережу образливе відео на адресу кримських татар, один з випускників також заявив, що "Крим – це Росія".

Джерело: повідомлення голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, столичної школи №90 та Гірея Баталова у Facebook  

Пряма мова Чубарова: "Трапився дуже неприємний інцидент – декілька випускників київської міської школи №90 після здачі зовнішнього незалежного тестування з історії записали на відео вкрай образливі для кримських татар висловлювання і виклали їх для загального огляду.

Більш того, один з учасників відеосюжету зухвало заявив, що "Крим – це Росія"".

Деталі: Чубаров додав, що абсолютна більшістю користувачів соцмереж, де з'явилося зазначене відео, обурилися і вимагали притягнути випускників школи до відповідальності.

Наразі відео видалили, але його все одно можна знайти у соцмережі.

Баталов у коментарях під постом зазначив, що відео записали ображені школярі, котрі не змогли відповісти на запитання про кримських татар на ЗНО з історії.

За словами Чубарова, школа опублікувала офіційні вибачення у Facebook.

Дослівно школа: "Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці.

У повній мірі розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону.

Запевняємо, що позиція колективу школи, як і всієї нашої держави, є незмінною: Крим – це Україна".

Деталі: У школі також додали, що згадана ситуація показала необхідність прикладати "ще більше зусиль по вивченню історії України та її корінних народів, вихованню толерантного, недискримінаційного ставлення до інших".  

За словами Чубарова, троє з учасників скандального відео також розмістили публічні вибачення.

У зв’язку з цим глава Меджлісу кримськотатарського народу закликав усіх співгромадян "задовольнитися офіційними вибаченнями… школи… і випускників" і вважати інцидент таким, що вичерпав себе.

Чубаров також додав, що запрошує випускників, які говорили  образливі речі відносно кримських татар, але потім знайшли в собі сили вибачиться, в офіс Меджлісу, де кожному з них лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вручить книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

Українська правда
Теми: Київкримські татарискандал


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