Більшість членів екіпажу судна "Софія" захворіли на COVID-19 – МОЗ

У більшості членів екіпажу судна "Софія" виявили коронавірус, екіпаж перебуває на карантині.

Джерело: глава МОЗ Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба президента, директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що Степанов доповів щодо ситуації на судні "Софія", екіпаж якого перебуває на карантині.

За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.

Інших подробиць щодо судна в повідомленні не наводиться.

Водночас, як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, судно "Софія" (прапор Ліберії) третій день перебуває на рейді порту "Південний" (Україна) і планує надалі слідувати в порт "Миколаїв".

Пряма мова Погорельцева: "На борту судна у кількох членів екіпажу виявлено захворювання коронавірусом. Оскільки судно перебуває в українських територіальних водах, питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України".