Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін заявив, що відносини з Україною зіпсувалися не через Крим

Неділя, 12 липня 2020, 14:13

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з окупацією українського півострова Крим Росією.

Джерело: російське видання ТАСС, інтерв'ю Путіна каналу "Россия 1"

Пряма мова: "Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано...

Ця піна (негатив у відносинах двох країн - ред.) рано чи пізно спаде".

Деталі: За словами Путіна, у 2014 року в Україні відбувся "державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

Тільки після цього, за його словами, "Крим повернувся до складу Росії".

Нагадаємо: 

  • Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.
  • Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
  • Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Читайте також: Якщо забрати з Криму армію, ми побачимо, яких прапорів над будинками буде більше – Володимир Балух

Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Теми: ПутінРосіяУкраїнаКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У РФ готові до того, що Україна може покинути мінський процес: "На милування нема силування"

В Україні побільшало областей, де не варто послаблювати карантин

Іран назвав нову причину катастрофи літака МАУ

В Україні за добу 678 нових хворих на СOVID-19 і 11 жертв

Головні новини суботи і ночі: тариф на електроенергію, випускники і кримські татари

Підрив авто "Укрпошти": поліція знайшла вкрадені гроші

Усі новини...
Путін
Як Україні відстояти свою незалежність
Порошенко не вітав Путіна ні з чим – Пєсков
Головні новини четверга і ночі: Порошенко та Путін, антирекорд COVID-19
Останні новини
16:32
Голова Херсонської ОДА просить власників клубів не перекривати міст
16:01
Угорщина анонсує перегляд принципів перетину кордону – Україна у червоній зоні
15:55
Дощі посунуть на схід країни, а на заході – сонячно
15:33
Члени ОПЕК і ОПЕК + підтримують ідею нарощувати нафтовидобуток – ЗМІ
15:22
У РФ готові до того, що Україна може покинути мінський процес: "На милування нема силування"
14:53
фотоВ Одесі зайнявся будинок 1814 року забудови
14:30
Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти
14:26
Сьомий мільярдер у світі: Маск піднявся у рейтингу найбагатших людей
14:13
Путін заявив, що відносини з Україною зіпсувалися не через Крим
13:58
Через коронавірус на Полтавщині можуть скасувати Сорочинський ярмарок
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!