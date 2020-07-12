Путін заявив, що відносини з Україною зіпсувалися не через Крим

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з окупацією українського півострова Крим Росією.

Джерело: російське видання ТАСС, інтерв'ю Путіна каналу "Россия 1"

Пряма мова: "Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано...

Ця піна (негатив у відносинах двох країн - ред.) рано чи пізно спаде".

Деталі: За словами Путіна, у 2014 року в Україні відбувся "державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

Тільки після цього, за його словами, "Крим повернувся до складу Росії".

Нагадаємо:

Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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