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Вибори у Польщі: екзитпол віддає перемогу Дуді

Неділя, 12 липня 2020, 22:18
Вибори у Польщі: екзитпол віддає перемогу Дуді

Екзитполи, проведені за результатами другого туру президентських виборів у Польщі, віддають перемогу чинному президенту Анджею Дуді, проте - із мінімальним відривом. 

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Wyborcza, екзитполи, проведені службою Ipsos дають Дуді 50,4% підтримки виборців, тоді як його опоненту меру Варшави Рафалу Тшасковському – 49,6%.

 

Разом із тим, погрішність цього опитування складає 2%, а відповідно – остаточний результат може виявитися зовсім іншим.

За результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Відповідно до останнього опитування, Тшасковський лідирував з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% виборців. Дуду підтримують 45,7% респондентів. Важливо, що 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого віддадуть свій голос.

Читайте про перший тур президентських виборів у Польщі – ""Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця".

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщавибори
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