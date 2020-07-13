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За 4 дні коронавірусом заразились понад мільйон людей

Понеділок, 13 липня 2020, 01:10
За 4 дні коронавірусом заразились понад мільйон людей

У світі з початку пандемії коронавірусу 13 мільйонів людей захворіли на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі в 213 країнах діагностовано 13 010 016 випадків захворювання на коронавірус, 7 568 042 пацієнта вже одужали, 570 694 померли. 4 871 280 пацієнтів продовжують лікування від COVID-19.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 3 408 848 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 1 864 681 хворих, на третьому Індія, де 879 466 пацієнтів з коронавірусом. Влада в Росії, яку підозрюють у приховувані статистики щодо кількості хворих, звітує про 727 162 випадки COVID-19.

Найбільше тих, хто поборов хворобу, зареєстровано у США, Бразилії, Індії, Росії, Чилі та Ірані.

Найбільше смертей від COVID-19 в США, Бразилії, Великобританії, Італії та Мексиці.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус
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